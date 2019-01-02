إنجاز عالمي جديد لـ محمد صلاح خلال عام 2018

02 يناير 2019 - 12:30 ص

حصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على المركز السادس، في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.



وجاء إدين هازارد في المركز السابع، ومبابي في المركز الخامس، وكريستيانو الرابع.

