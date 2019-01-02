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وزير الري يكشف معلومة هامة عن "الحنفية الموفرة"

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كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن أهمية استخدام المواطنين للحنفية الموفرة للمياة بدلاً عن حنفية المياه العادية.
وأوضاف “عبد العاطي” خلال مداخلة هاتفية، في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “مساء DMC” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة “DMC”، إذا قام رب الأسرة بتركيب هذه الحنفيات الموفرة بقيمة 100 جنيه مثلاً، فسيوفر كل شهر في فاتورة المياه 10 جنيهات، وبالتالي على مدار سنوات سيوفر الكثير من المياه والمال نتيجة ترشيد استهلاكها.
وأضاف "عبدالعاطي" إذا كانت أسرة معينة غير قادرة ماديًا على تركيب هذه الحنفيات، فمن الممكن أن يقوم القادرين ماديًا بتركيبها لهم واعتبار ذلك كصدقة جارية، بسبب توفير ماء للدولة ومال لهذه الأسرة الغير قادرة.


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