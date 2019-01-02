الرئيس الأمريكي: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أتطلع للقاء الرئيس كيم الذي يدرك جيدا أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أتطلع للقاء الرئيس كيم الذي يدرك جيدا أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة".