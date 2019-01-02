تعليق صادم من أحمد السقا على خناقة بشرى ومحمد رمضان

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ألمح الفنان أحمد السقا إلى انحيازه للفنان محمد رمضان ضد المطربة بشرى بعد إنتاج الأخيرة لأغنية تهاجم فيها محمد رمضان .

وقال "السقا" خلال استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على فضائية "90 90" : "محمد رمضان بيشتغل وبيتعب وأغانيه فيها مجهود بس أنا مبحبش النوع دة من الأغاني".

وعن رد بعض الفنانين على أغنية رمضان ، قال السقا: "دة فضا .. ولو أنا زميلي غلط أقوله بيني وبينه مش قدام الناس سواء في فيلم أو في الحياة".

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