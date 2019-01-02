» عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم

02 يناير 2019 - 08:59 ص

كشف نصر السجيني - عم طبيبة كفر الشيخ المذبوحة على يد زوجها - مفاجأة كبرى عن المتهم ، مؤكدًا أنه مصاب بمرض نفسي .



وقال "السجيني" في تصريحات صحفية : "لا صحة لما يردده البعض عن شك الجاني في سلوك ابنة أخي .. والسبب الحقيقي للقتل هو حالة الخلافات الكبرى التي كانت بين الاثنين مما أدى لإصابة الزوج بمرض نفسي قبل سنوات ".



وأضاف: "هو قتل أولاده لخشيته على مصيرهم بعد وفاة أمهم ودخوله السجن .. متسائلًا: كيف يشك في الدكتورة وقد زارا بيت الله الحرام سويا؟" حسب الدستور



