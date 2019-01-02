الإسماعيلى يبحث الخروج من دوامة الهبوط

02 يناير 2019 - 10:01 ص

يستضيف فريق المقاولون العرب، نظيره الإسماعيلي فى السادسة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.

ويخطط عماد النحاس مدرب المقاولون لمواصلة الانتصارات والحفاظ على النتائج الجيدة التي حققها الفريق في آخر مبارياته بالمسابقة.

بينما يبحث الإسماعيلي عن الفوز وتحسين موقفهم بالجدول والابتعاد عن دوامة الهبوط في ظل نتائج الدراويش السيئة هذا الموسم، حيث خسر الإسماعيلى 6 مواجهات بينما تعادل فى أربع مباريات وحقق ثلاثة انتصارات ويملك 13 نقطة.