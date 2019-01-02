مطار جديد لإسرائيل قرب البحر الأحمر

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إعادة تشغيل مطار إسرائيلي بعد توقفه بسبب صواريخ "القسام"
إعادة تشغيل مطار إسرائيلي بعد توقفه بسبب صواريخ "القسام"

وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل

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أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنه سيتمّ تدشين مطار جديد في 21 يناير في جنوب إسرائيل قرب البحر الأحمر.

وأكد وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز في بيان أن مطار رامون سيُستخدم في البداية لرحلات داخلية، على أن يستقبل لاحقا رحلات تجارية دولية، من دون إعطاء موعد لوصول الرحلات الأولى إليه.

وسيكون المطار الواقع على بعد حوالى 18 كلم من منتجع إيلات قرب ميناء العقبة الأردني، قادرًا على استقبال ما يصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وحتى 4,2 مليون شخص بحلول العام 2030، بحسب موقع المطار الإلكتروني الرسمي.

وسيُقام حفل تدشينه في 21 يناير بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب وزارة النقل.

وقدرت كلفة بناء هذا المطار الذي بدأ في العام 2013، بـ1,7 مليار شيكل (395 مليار يورو).

ويزدهر القطاع السياحي في إسرائيل التي تطمح إلى جعل صحراء النقب والمنتجعات البحرية المطلة على البحر الأحمر، مواقع سياحية مهمة.

وكانت السلطات قد أعلنت منذ بضعة أشهر أن مطار رامون سيحلّ محل مطار عوفدا الواقع على بعد ستّين كلم من إيلات والذي كان في الأصل مطاراً عسكرياً ويُفترض أن يُصبح كذلك مجدداً.

وأطلق اسم رامون على المطار الجديد إحياء لذكرى رائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون الذي قُتل في انفجار المركبة الفضائية كولومبيا عام 2003 وذكرى ابنه آصف وهو قائد طائرة حربية قُتل في العام 2009 أثناء تدريب عسكري.

ومنذ بضعة أشهر، شاركت رونا رامون أرملة إيلان، التي توفيت في 17 ديسمبر بسبب إصابتها بالسرطان، بحفل أطلق خلاله على المطار اسم عائلة زوجها وابنها.


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