موسى: "اللى حصل ليلة رأس السنة حاجة تكسف"

إيمان هاني
استنكر الإعلامي أحمد موسى، عدم إضاءة الأهرامات أول أمس الإثنين، احتفالا برأس السنة، قائلاً: "التواجد في الإعلام الدولي حقنا، إضاءة الأهرامات تتكلف 7 آلاف جنيه".
وأضاف"موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "معرفناش ننور الأهرامات بـ 7 آلاف جنيه، وما حدث أمر يكسف، فالإعلام الدولي لم يتداول لقطة احتفال واحدة من مصر".
وتابع الإعلامي: "المسئولون في وزارة الآثار رفضوا إضاءة الأهرامات"، متسائلا: "من المسئول عن هذا القرار، كيف لم تحدث احتفالات ببرج القاهرة والأقصر ".
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