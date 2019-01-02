حريق هائل بـ5 مصانع بشبرا الخيمة

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متابعات - الدويني فولي

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حريق

مصانع

السيطرة

شبرا

الخيمة

نشب حريق هائل منذ قليل فى 5 مصانع متجاورة بشبرا الخيمة، في شارع 25، خلف جامع "الهوانم" دون خسائر بالأرواح.

ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل بـ5 مصانع متجاورة بشبرا الخيمة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة تماما علي الحريق، دون حدوث خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.


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