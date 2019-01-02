مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلى 17 عاما

عبد القادر وحيد- متابعات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد حالات الزواج المبكر فيما بين عامي 10- 17 عاما.
ووفقا لدراسة حول الزواج المبكر في مصر ضمن سلسلة من الدراسات التحليلية التي تضمنتها المجلة نصف السنوية "السكان- بحوث ودراسات"، تبين أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية وذلك وفقًا لتعداد 2017.
وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.
وأشارت أيضًا إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36% .
وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار الزواج المبكر في الفئة العمرية (10-17 سنة) وأهم الأسباب التي تؤدى إليه وآثاره في عام 2017.
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