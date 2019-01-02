الأرصاد: احذروا من الثلاثى الخطر اليوم

02 يناير 2019 - 11:22 ص



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، لافتًا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية " معقبًا:" احذروا من الثلاثي الخطر اليوم" .



وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن هناك انتشارًا للسحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد ما يؤدي إلى غياب الشمس في بعض فترات النهار، كما تابع أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة، فالعظمى هي 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

