برلماني يتقدم بإستراتيجية لترشيد استهلاك المياه: الفاقد أكثر من 25%





أعلن النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، عن إعداد إستراتيجية لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان "نقطة المياه تساوى حياة" تهدف للحفاظ على الموارد المائية وتعزيزها وتوعية المواطنين بأهمية المياه.





وأوضح العميرى فى بيان له اليوم، أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور تمثل فى ترشيد استهلاك مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى، وعمل معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى، بالإضافة لتطوير منظومة الرى من خلال وضع خطة بجدول زمنى للتحول من الرى بالغمر للرى بالرش الو التنقيط، وأخيرا التوسع فى عمل محطات تحلسة للمياه.





وأشار النائب إلى أهمية تخفيض استهلاك المياه الصالحة للشرب في الإستخدامات الداخلية من خلال تركيب أجهزة تدفق منخفضة الكفاءة في دورات المياه، الحمامات، مصارف المطابخ و استعمال مياه غير صالحة للشرب في "النوافير" فى الحدائق العامة والميادين.





وشدد النائب على ضورة تطوير منظومة الرى والتحول للرى بالرش او التنقيط، لافتا إلى ان هناك العديد من الدول التى تحولت من الرى بالغمر للرى بالتنقيط واستطاعت ان تحقق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مناشدا مركز البحوث الزراعية باستنباط سلالات زراعية جديدة تعطى انتاجية عالية وغير شرهة للمياه.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تخزين مياه الأمطار، خاصة بعد دخول مصر حزام التغيرات المناخية واصبح سقوط الأمطار بشكل كبير وعلى أجهزة الدولة ان تستفيد من الأمطار والسيول وإعادة استخدامها وفقا لنقائها، على أن يتم إعادة ترميم وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بخطة وجدول زمنى، لافتا إلى ان نسبة الفاقد من مياه الشرب بسبب شبكة المياه تصل إلى أكثر من 25% وهذا الأمر يتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة لترشيد استهلاك المياه.