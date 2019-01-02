  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
"لبنان".. الخاسر الأكبر في قطار إسرائيل- الخليج

"لبنان".. الخاسر الأكبر فى قطار إسرائيل - الخليج

شقيقة زويل : تجاربه الكيميائية حرقت منزلنا

شقيقة زويل: تجاربه الكيميائية أحرقت منزلنا

الإمام الأكبر في زيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

الإمام الأكبر في زيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

الرئيس السيسي

السيسى يوجه بإطلاق مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا

إقامة سرية بملايين الدولارات لزوجة عم بشار

إقامة سرية بملايين الدولارات لزوجة عم بشار

ساويرس

"ساويرس" لـ"صلاح": ربنا يحميك من الحسد

محمد معيط وزير المالية

"المالية" تزف بشرى سارة للمواطنين

حالات طلاق

حالة طلاق كل دقيقتين ونصف.. والعنوسة 15 مليونا

صورة أمير الكويت مع بشار بشوارع دمشق

صورة أمير الكويت مع بشار بشوارع دمشق

محمد صلاح

مفاجأة من وزير الشباب والرياضة لـ"صلاح"

شاهد.. روايات طريفة وراء زيادة مواليد الأول من يناير

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نجم إنبي يتمسك بالانضمام للأهلي

#

غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

#

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

#

"ترامب" يعلن عن خليفة "الكلب المسعور" في البنتاجون

تن

يناير

خالد أمين

2019

كشف الدكتور خالد أمين، أخصائي النساء والتوليد، عن سبب زيادة نسبة مواليد شهر يناير في مصر، بعد أن تداول عدد من رواد "فيس بوك"، ملاحظة مشتركة فيما بينهم، وهي أن عددا كبيرا من أصدقائهم يحتفلون بعيد ميلادهم في اليوم الأول من الشهر.

 وقال "أمين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الأربعاء، إنه يجري عمليات ولادة كثيرة لعدد من الأمهات في شهر يناير، لافتًا إلى أن كثيرًا منهن يسجلن مواليدهن في 1 يناير حتى لو ولدوا بعد ذلك، حتى لا يتأخروا سنة عن دخول المدارس.

وأضاف أنه لديه تجربة شخصية في هذا الأمر، إذ أنه ولد في 4 يناير، والمدارس رفضت قبوله وأخرته عاما كاملا بسبب أنه ولد بعد يوم 1 يناير.

وتابع أنه يوجد سبب آخر لزيادة أعداد مواليد الأول من يناير، إذ أن هناك بعض الأمهات والآباء يسجلون مواليدهم في 1 يناير، رغم أنهم ولدوا في أواخر ديسمبر، اعتقادا منهم أنه إذا سجل في العام الجديد سيكون أصغر عاما.



 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تتسلم شهادة وفاة زوجها وميلاد ابنتها في يوم واحد
» متلازمة "ذراع الفأرة".. تعرف عليها
» بالفيديو.. طريقة غريبة للهجرة في المغرب
» أول فيديو لـ "إليسا" خلال جرعات "الكيماوى"
» مد أجل الحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي
» برلمانية تطلق النار فى الهواء.. ونشطاء: "هلا بالصيادة"
» الجمعة.. "شلبي" معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز
» الزمالك بدون راحة استعدادًا للاتحاد السكندري
» أغرب دعوى طلاق: مراتي بتخبي الموز من ابني وتاكله تحت السفرة
» فنان شهير يحيي حفلات رأس السنة بعد وفاة شقيقه بساعات
» عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني