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عمرو أديب وتركي آل الشيخ

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تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

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عمرو أديب وتركي آل الشيخ
عمرو أديب وتركي آل الشيخ

متابعات - الدويني فولي

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السعودية

عمرو أديب

تركي آل الشيخ

الترفية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركي الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، سيحقق نجاح ضخم في عمله الجديد.

وكتب أديب على صفحته على "تويتر": " أول اجتماع لتركى ال الشيخ مع هيئه الترفيه . بالتوفيق ان شاء الله وثقتى كبيره انه سيحقق نجاح ضخم هو رجل طموح ومجتهد في عمله . تابعوا عمل الرجل اولا ثم اسالوا ما هو الترفية".

وكانت قد صدرت أوامر ملكية سعودية بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة السعودية.


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