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جامعة القاهرة تفتتح مركز الفارابي الثقافي بحضور سفير كازاخستان

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جامعة القاهرة- أرشيفية
جامعة القاهرة- أرشيفية

حسن عاشور

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يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور غاليمقاير موتانوف رئيس جامعة الفارابي الوطنية الكازاخية " كازنو" مركز الفارابي الثقافي فى الحادية عشرة صباح السبت القادم بمقر كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك في حضور سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة والدكتور اختيار بابتوري عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي وعدد من الضيوف الدبلوماسيين والأدباء والشعراء.

وقالت الدكتورة راندا رزق رئيس مركز مصر للعلاقات العلمية والثقافية  بكازاخستان ، إن العلاقات التعليمية والثقافية والعلمية بين مصر وكازاخستان شهدت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة ونشاط لحركة الترجمة بين اللغتين الكازاخية  والعربية والتي يقودها المركز الثقافي المصري بتكليف وإشراف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن المنح التعليمية المتبادلة بين البلدين والتي زاد عددها بشكل لم يسبق من قبل كل هذا بفضل المجهود السياسي العظيم وزيارة الرئيس السيسي لكازاخستان عام 2016 والتي عمقت من روابط الشراكة والتعاون بين البلدين في جميع المجالات .

وأشار الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد  كلية دار العلوم، إلى مكانة العالم الإسلامي العظيم أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي والذي ولد عام 260 هـ/874 م، في مدينة فاراب في إقليم تركستان في كازاخستان حاليًا، وتوفي عام 339 هـ/950م ، وهو فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الحكمية ، وكانت له قوة في صناعة الطب، وأثرى الحضارة الإسلامية بإسهاماته التي شهد لها القاصي والداني ، واعتبرها الأوروبيون نقطة انطلاق إلى حركة التطور في علوم الفلسفة، حيث أطلق على الفارابي لقب "المعلم الثاني"، نسبة للمعلم الأول أرسطو والإطلاق بسبب اهتمامه بالمنطق لأن الفارابي هو شارح مؤلفات أرسطو المنطقية .

وأضاف عبدالراضي ، ان كلية دار العلوم تسعد بالاحتفال بالفارابي وتراثه العظيم وافتتاح مركز الفارابي الثقافي بكلية دار العلوم شراكة مع جامعة الفارابي الوطنية القازاقية أعرق واكبر جامعات كازاخستان وآسيا الوسطي .

يذكر أن مركز الفارابي يتم افتتاحه وفق مذكرة تعاون  بين جامعة القاهرة وجامعة الفارابي وبالتنسيق مع السفارة الكازاخية في مصر ومركز مصر للعلاقات العلمية والثقافية بالماطي.


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