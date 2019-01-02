» مصر تدين حادث الطعن في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

02 يناير 2019 - 05:09 م

أدانت جمهورية مصر العربية حادث الطعن الذي وقع في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأعربت مصر خلال بيان لها صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما جدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتكثيف جهوده لاتخاذ خطوات جادة نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.