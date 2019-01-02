"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد الشخص أو الجهة مقدمة الطلب، بتركيب حنفيات موفرة للمياه، مشددًا على أن المياه قضية أمن قومية وشرعية أيضًا.

وأعلن "جمعة"، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تدشين "الأوقاف" بالشراكة مع وزارتي الإنتاج الحربي والري، مشروع لتعميم تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

وتأتي مبادرة وزارة الأوقاف في ضوء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 15 في أكتوبر الماضي، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلًا عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.


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