» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته

02 يناير 2019 - 06:16 م

كشفت تحقيقات نيابة الصف في الجيزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة في جريمة مقتل عامل على يد أبناء شقيقته بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وقالت التحقيقات الأولية إن ابنة المجني عليه «رجب. س»، 45 سنة، ألقي القبض عليها على خلفية اتهامها بقتل زوجها بمساعدة عشيقها منذ 4 سنوات، وإن صلة قرابة تجمع المتهمين بالزوج الضحية، أولاد عمومة.

وأضافت التحقيقات أن «رمضان. ش»، 35 سنة، عامل، اتفق مع شقيقه «محمود»، على قتل خالهما «رجب»، وانتهزا فرصة مروره في إحدى الطرق بقرية البرمبل، وسدّد المتهم الأول طعنات عدة برأس الضحية وفرا هاربين.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين بأحد الأكمنة، وفرضت طوقا أمنيا بالقرية محل الواقعة لمتابعة الحالة الأمنية.