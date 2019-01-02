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"بلتون" تتصدر شركات صفقات السمسرة في ديسمبر

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اقتنصت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث تنفيذ الصفقات خلال ديسمبر 2018، بقيمة 3.34 مليار جنيه وبحصة سوقية 36.65%.
وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى المركز الثاني بحصة سوقية 24.15% وبإجمالى تنفيذات بقيمة 2.20 مليار جنيه، فيما حصلت شركة فاروس على المركز الثالث بقيمة 756.89 مليون جنيه وبحصة سوقية 8.29%.
وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة جارانتى بتنفيذات قيمتها 632.14 مليون جنيه وبحصة سوقية 6.92%، تلتها بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.72% وبإجمالى تعاملات بقيمة 431.33 مليون جنيه.


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