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منظمة الطيران المدني: حركة النقل الجوي واصلت الارتفاع في 2018

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منظمة الطيران المدني الدولي
الطيران

عصام الشربيني

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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي أن حركة النقل الجوي للمسافرين سجلت ارتفاعًا في 2018 بفضل النتائج التي حققتها الشركات متدنية الأسعار، ولكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي.

وأوضحت الأرقام الأولية أن 3.4 مليار مسافر قد نقلتهم الشركات الجوية في أنحاء العالم في 2018، أي بزيادة قدرها 1.6% على امتداد سنة.

وأضافت منظمة الطيران المدني الدولي أن ارتفاع أسعار المحروقات منذ سنتين أثر سلبيًّا على الطلب وقلص التأثير التحفيزي للبطاقات متدنية الأسعار، وهذا ما يفسر هذه الثغرة الطفيفة في 2018.

وذكرت المنظمة الدولية للطيران المدني أن "ازدياد حركة النقل الجوي ظل قويًّا في 2018، بدعم من الوضع الاقتصادي العالمي طوال العام".

وعلى غرار العام الماضي، واصلت الشركات متدنية الأسعار الحصول على حصص في الأسواق، ومن خلال 3.1 مليارات مسافر، ازداد حجم حركتها بصورة أسرع من المتوسط العالمي.

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