  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

برلماني يكشف عن ملامح مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

حماية البيانات

«حماية البيانات الشخصية» تحت مجهر البرلمان

أطباء (أرشيفية)

مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة

قيادات الإخوان" أرشيفية"

مفاجأة.. «إخوان الخارج» يتخلون عن القيادات

مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

قناة السويس

قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

أمير قطر والشيخ محمد بن زايد

الإمارات تعرض المساعدة على قطر

"الإحصاء": 1050 جنيها متوسط أجر العامل أسبوعيا في 2017

آخر الأخبار

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
الاحصاء

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد العمالة المهاجرة لـ 14 مليون مهاجر

#

غدًا الحكم على 53 متهمًا باغتيال النائب العام

#

بالدليل.. تعويم الجنيه ينعش الخزانة المصرية

#

قرار جمهورى لـ"السيسى" بشأن أنفلونزا الطيور


قالت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الأجر النقدي للعامل ارتفع من 761 جنيها في الأسبوع عام 2013 إلى 1050 جنيها عام 2017، كما زادت نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي من 28.8% عام 2013 إلى 31.3% عام 2017.

وعن تحليل مؤشرات قوة العمل خلال الفترة (2007- 2017)، أوضحت الدراسة "ارتفاع حجم قوة العمل بين كل من الذكور والإناث خلال الفترة (2007- 2017)، لتبلغ بين الذكور من 18.5 مليون فرد عام 2007 إلى نحو 22.5 مليون عام 2017، والإناث من 5.7 مليون فرد عام 2007 إلى 7 ملايين عام 2017.

وبينت الدراسة أن معدل التشغيل خلال عام 2017 بلغ 39.7%، وأن معدل البطالة انخفض من 13.2% عام 2013 إلى 11.8% عام 2017، أما نسبة الإعالة الاقتصادية فبلغت 223%، أي أن كل مائة من الأفراد داخل قوة العمل يعولون 223 فردا خارج قوة العمل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي فى السودان بسبب المظاهرات
» الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالدعوة لانقلاب عسكري
» بسبب الأحوال الجوية.. تعطل حركة مترو الخط الثاني
» "صحة غزة" تحذر من وقوع كارثة في المستشفيات والمراكز الصحية
» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» البنك الاهلي المصري يطلق المرحلة الثانية من الانترنت البنكي
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر
» وزير الداخلية السوداني يقلل من المظاهرات: "مجموعة صغيرة"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر