إيران تحتجز "مصريين".. و"صلاح" ينافس على أفضل لاعب أفريقي.. الأكثر اهتمامًا

02 يناير 2019 - 06:37 م



دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#إيران_تحتجز_مصريين_أبرياء) ، الذي تصدر قائمة الأعلي تداولا أمس، احتجاجًا على احتجاز السلطات الإيرانية صيادين مصريين، حيث تابع من خلاله المستخدمين تطورات الأزمة، ونشروا تعليقات تندد بما حدث، مطالبين بسرعة التحرك والافراج عنهم.



وفي بيان لوزارة الخارجية، قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد، وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إن الاتهام جاء بعد جنوح مركب صيد والعاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى أنه جار عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.



وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد للإفراج عنهم.



وعلى صعيد آخر اهتم العديد من المغردين بإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري محمد صلاح، حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه، زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، وبيار إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، ويعد الثلاثة هذا الموسم من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولا تزال اجواء الاحتفال بالعام الجديد مستمرة ، حيث علق الاف المغردين عبر هاشتاج (#السنه_الجديدة_2019) و(#أمنيتك_عام_2019) اللذين كانا في صدارة قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر ومعظم الدول العربية، هنأ المغردون بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين أن يكون عام 2019 أفضل من الأعوام السابقة وأن يحل الأمن والسلام في المنطقة العربية.





