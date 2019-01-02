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« الوزراء» يوافق على توفيق أوضاع 80 كنيسة ومبنى خدميًا

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم، بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً على مستوى الدولة خلال العام 2019.

وكلف رئيس الوزراء الحكومة بالبدء في تفعيل هذه المبادرة على الفور، وبلورة رسالتها النبيلة في صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة في القرى

كما وافق المجلس الوزراء في اجتماعه، على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 31 /12 /2018، بشأن توفيق أوضاع 38 كنيسة، و42 مبنى، بإجمالي 80 كنيسة ومبنى خدميّا، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك في غضون أربعة أشهر.

وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى.


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