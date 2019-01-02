إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم

02 يناير 2019 - 06:50 م

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم، الأربعاء، على طريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي قرب مركز أبوصوير.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، إخطارا باصطدام سيارة ملاكي بأخرى «ميكروباص» 14 راكبًا أمام كوبري «الصولي» في دائرة المركز.

تم الدفع بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، وتمكنت من نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات ومعرفة أسباب الحادث.