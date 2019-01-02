» بسبب الأحوال الجوية.. تعطل حركة مترو الخط الثاني

02 يناير 2019 - 06:53 م

تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطل حركة التقاطر في الخط الثاني بمترو الأنفاق الممتد بين شبرا الخيمة والمنيب، وذلك بعد أن سقط لوح معدني على القضبان جراء سرعة الرياح.

وقال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في بيان، إن كاميرات المراقبة كشفت أن اللوح المعدني الذي سقط ظهر الأربعاء على السكة والقضيب الثالث المكهرب بين محطتي جامعة القاهرة وفيصل، سقط بفعل حالة الطقس السيئ من أعلى أحد المساجد المجاورة لشريط المترو، وليس نتيجة إلقائه من مجهول، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن القطارات بين المحطتين وتعطل حركة قطارات الخط الثاني.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم تحويل مسار القطارات من محطة جامعة القاهرة إلى شبرا الخيمة والعكس، وتم رفع لوح الصاج وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد 13 دقيقة.