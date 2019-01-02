» البنك الاهلي المصري يطلق المرحلة الثانية من الانترنت البنكي

ضمن خطة البنك الاهلي المصري نحو تفعيل اوسع للخدمات الالكترونية المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه واتاحة قنوات بديلة جديدة للحصول على الخدمات ، اطلق البنك المرحلة الثانية من الانترنت البنكيAl Ahly Net والتي تضيف العديد من الخدمات المصرفية بالإضافة الى الخدمات التي سبق للبنك اطلاقها ضمن المرحلة الأولي من المشروع .

وقد أكد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن خدمات الانترنت البنكي تأتي في اطار الاستراتيجية التي ينتهجها البنك والتي تتضمن العديد من الاجراءات بهدف تفعيل قرارات وأهداف المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية ودعم مفهوم الشمول المالي باعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي ، مضيفا انه يقع على البنوك دورا كبيرا في ان تجتذب الشرائح غير المتعاملة معها دعما للشمول المالي ، حيث يجذب الأنترنت البنكي شريحة كبيرة من العملاء المرتقبين ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على العملاء الحاليين وبصفة خاصة شريحة الشباب الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاتصال الذكية في الحصول على خدماتهم المصرفية الكترونيا بوسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتسهم في اثراء نمط حياتهم وانشطتهم المختلفة ، الامر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وهو ما يضعه البنك الأهلي المصري نصب عينه حيث وضع خطة طموحة ومدروسة للتوسع في مفهوم الشمول المالي خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور تم وضعها بعد اجراء دراسة وافية للسوق المصرفي واحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين وأهمها الحرص علي تنوع الخدمات والمنتجات الالكترونية للعملاء ، لذا كان من الضروري التوسع في خدمات الانترنت البنكي وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي نحو اتاحة الخدمات المصرفية الالكترونية بشكل أوسع .

ومن جانبه افاد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن خدمة الانترنت البنكي توفر للعميل السهولة والحرية الكاملة في اجراء تعاملاته المصرفية بشكل إلكتروني كامل والتي تكون متاحة على مدار اليوم وطوال أيام الاسبوع دون الحاجة الى عناء الذهاب لمقار فروع البنك بما يقلل من الوقت والجهد المبذول كما يخفف بشكل كبير الزحام في فروع البنك طلبا للخدمة وذلك لخدمه اكبر قاعدة عملاء في مصر تصل الي 11مليون عميل، وسعياً لتسهيل قيامهم بالحصول علي الخدمات المصرفية المختلفة وذلك سواء للعملاء الحاليين أو لجذب شرائح العملاء المرتقبين، مؤكدا على أن المرحلة الثانية من الانترنت البنكي تتضمن العديد من الخدمات الجديدة ومنها امكانية شراء واسترداد شهادات الادخار البلاتينية وعدد من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملات المختلفة والتي تتم لأول مرة في مصر اضافة الى اتاحه ربط وكسر وتعديل الودائع لأجل مع امكانية فتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ، وهي الخدمات التي تعد امتدادا للمرحلة الاولي التي سبق للبنك اطلاقها وتتضمن امكانية الاستعلام عن أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان مع اتاحة إجراء التحويلات بين حسابات العميل المختلفة وكذا التحويل لحسابات الاخرين داخل وخارج البنك و خدمة سداد رصيد مختلف البطاقات الائتمانية للعميل.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان خدمات الانترنت البنكي تعتمد بشكل أساسي على قوة البنية التحتية التكنولوجية وانظمة والبرمجيات الحديثة المتاحة لدي البنك الاهلي المصري والتي يحرص البنك على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر حيث بذل العاملون بالبنك مجهودا فعالاً في تحديث النظام التكنولوجي المعمول بها واستحداث نظام جديد بدأ تطبيقه في ابريل 2017 والذي أتاح حلولاً تكنولوجيه متطورة لتحسين الخدمات المقدمه لكافة عملاء البنك مع توفير حلول اليكترونية للتعامل على شهادات وأوعية البنك الادخارية والتي تمثل حوالي 70% من المعاملات بالفروع وذلك من خلال دراسة كافة المستجدات على الساحة المصرفية العالمية واعتماداً ايضاً على كوادر البنك المتميزة والمدربة على احدث الوسائل التكنولوجية وكذا استنادا الى قدرته الفائقة على حماية وتأمين بيانات العملاء التي أهلته للحصول على أحدث اصدارات شهادة PCI DSS وعلى شهادة ISO 27001 ،مضيفة ان خدمات الانترنت البنكي ستضم خدمات جديدة مثل التعامل علي شهادات الإستثمار والذي من المخطط ان يتم بحلول منتصف عام 2019 باذن الله .