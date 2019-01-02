"المحافظين" يُنظم حلقة نقاشية عن إشكاليات التقاضي في قانون التحرش

02 يناير 2019 - 07:17 م

ينظم حزب المحافظين، برئاسة أكمل قرطام، حلقة نقاشية عن إشكاليات التقاضي في قانون التحرش، غدًا الخميس، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب، عمارة جروبي، الدور الثاني.

وأعلنت لجنة المرأة بالحزب، أن الحلقة تأتي فى إطار اهتمام اللجنة بكل ما يتعلق بقضايا ومشاكل المرأة، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالدولة.

الحلقة النقاشية، بحضور انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، نيفين عبيد عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المرأة الجديدة، رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الدكتورة راندا فخر الدين رئيسة الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، هادية عبد الفتاح مؤسسة مبادرة مش هنسكت ع التحرش، وة نجوى ابراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، و داليا فكري رئيس لجنة المرأة بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء لجنة المرأة والقانونين.