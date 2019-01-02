مجلس الوزراء: السيسي يرد الجميل للمواطن

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توفير حياة كريمة للمواطنين

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، كانت بمثابة رد جميل من الرئيس للمواطن الذي واجه تحديات وجودية على مدار الفترة القادمة.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc "، إن كيفية تفعيل مبادرة الرئيس كان العنوان الرئيسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف أن الدولة كانت تواجه تحديا وجوديا وانتصرنا عليه؛ ومرحلة البناء قدمنا فيها تضحيات يقرها الرئيس، لذا المبادرة هي نوع من رد الجميل من جانب الرئيس للمواطن، وتابع أن الرئيس يصف المواطن المصري بالبطل لأنه يعرف مقدار ما احتمله.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


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