احتجاجات في الهند بسبب دخول سيدتين المعابد الهندوسية

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احتجاجات فى الهند

أطلقت قوات الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق حشد كبير من المحتجين في مدينة تيروفانانتابورام عاصمة ولاية كيرالا في جنوب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن احتجاجات خرجت في مدن هندية أخرى، وذلك بعدما تحدت امرأتان تقليدا يعود لقرون من الزمن ويحظر على النساء في سن الحيض دخول المعابد الهندوسية.

ودخلت الامرأتان معبدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى خروج احتجاجات ودفع جماعات هندوسية محافظة للدعوة إلى الإضراب.

وكانت المحكمة العليا في الهند أمرت السلطات في سبتمبر برفع حظر دخول النساء في سن الحيض معبد ساباريمالا الهندوسي الذي يقع بولاية كيرالا ويقصده الملايين سنويا.

إلا أن المعبد رفض الالتزام بحكم المحكمة وأحبط آلاف الهندوس محاولات نساء لزيارته.

?وسعت حكومة ولاية كيرالا التي تديرها أحزاب يسارية إلى السماح للنساء بدخول معبد ساباريمالا في إجراء أثار انتقادات من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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