تراجع صادرات كوريا الجنوبية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

02 يناير 2019 - 07:28 م



أظهرت بيانات رسمية، ، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلًا في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤمًا؛ مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ورغم توقع بعض الاقتصاديين زيادة الصادرات، قال البعض الآخر إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن صادرات البلاد في ديسمبر انخفضت 1.2% مقارنة بها قبل عام نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين.

وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية، كما أنها أول دولة مصدرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.





