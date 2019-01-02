» حبس فتاة و2 من أقاربها بتهمة قتل عشيقها

02 يناير 2019 - 08:00 م

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس فتاة و2 من أقاربها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل عشيقها ، طعنا بالسكين بمنطقة المرج بسبب ابتزاز المجنى عليه للمتهمة، بصور إباحية لها بسبب إنهاء علاقتها به.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من المستشفى بصول شاب فى العقد الثالث من عمره مصابا بجرح نافذ أودى بحياته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة فتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع المجنى عليه.

وعندما طلبت الفتاة من الشاب إنهاء العلاقة بينهما هددها بإرسال صور إباحية لها لأسرتها، فتوجهت المتهمة بصحبة اثنين من أقاربها إلى منزل المتهم لمعاتبته، ونشبت بينهم مشاجرة، فطعنته الفتاة بسكين فى بطنه، ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.