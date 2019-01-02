بالفيديو..فعل«مُخل»بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر قيام شاب باحتضان زميلته أمام الطلاب فى حرم جامعة المنصورة بجوار كلية الآداب.





وعلى الفور فتحت جامعة المنصورة، تحقيقا وبينت أن الطالب يدعى "م.ر.أ" بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة التى احتضنها تدعى "إ.م.ع" وغير مقيدة بجامعة المنصورة، وأنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وبرر الشاب أن احتضانه لصديقته جاء احتفالا لصديقته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلى الفور فتحت جامعة المنصورة، تحقيقا وبينت أن الطالب يدعى "م.ر.أ" بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة التى احتضنها تدعى "إ.م.ع" وغير مقيدة بجامعة المنصورة، وأنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وبرر الشاب أن احتضانه لصديقته جاء احتفالا لصديقته بمناسبة عيد ميلادها.