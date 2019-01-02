التحقيق مع معلمين بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"

02 يناير 2019 - 08:17 م

أحالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من المعلمين بإدارة عين شمس التعليمية، إلى التحقيق بتهمة إهانة رموز الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قرارا بتحويل عدد من معلمي مدارس الشيماء الثانوية بنات إدارة عين شمس التعليمية، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات، إلى إدارة الشؤون القانونية لإجراء التحقيقات معهم فورا.

واتهمت الوزارة المعلمين بالخروج عن الواجبات الوظيفية، ونشر كلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد عمر على جهات التحقيق بضرورة توقيع الجزاء المناسب لأي مخالفة قد يتم التأكد منها.

تأتى تلك الإجراءات بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشددة لفرض الانضباط بالمدارس، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم، على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية ويأتى بأى عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع المصري.