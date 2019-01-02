داعية سلفي: حزب "النور" البوابة الخلفية للإخوان

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حذر حسين مطاوع، الداعية السلفي، من حزب "النور"، زاعمًا أنه البوابة الخلفية لرجوع جماعة الإخوان مرة أخرى.

وشن "مطاوع" هجوما كبيرا على "النور" عقب عقد مؤتمره السنوي بصورة سرية قائلا: "وعادت ريما لعادتها القديمة، هذا ما يمكن قوله لوصف ما يفعله حزب النور السكندري (وليس السلفي)".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المصريون": "الجماعة التي كانت تتشدق بالسلفية وتتمسح بها قديما وكانت تقوم بالاجتماعات السرية بزعم مصلحة الدعوة أعادت تلك الاجتماعات اليوم ولكن تحت مظلة حزب سياسي لتحوم حولها الشكوك حول أسباب وأهداف سرية هذه الاجتماعات، علما بأن هذا ليس أول اجتماع سري للحزب". 

وأشار الداعية السلفي إلى أن "هذه الاجتماعات السرية غالبا ما يكون فيها ما يخشى المجتمعون من إعلانه، بل ربما كان فيها ما يمس أمن البلاد، فضلًا عن مخالفتها الشرعية للمنهج السلفي الذي يزعمون أنهم أتباعه، فقد ورد عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة (وفي رواية: متسترين عن أعين الناس) فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة". 

وأكد مطاوع أن حزب النور ليس إلا بوابة خلفية لجماعة الإخوان أو إن شئت فقل إنه حصان طروادة بالنسبة لجماعة الإخوان وإن ادعوا غير ذلك.

واختتم: "فنحذر المصريين منه ومن ألاعيبه فاستخدام الدين لأغراض سياسية أمر خطير جدا قد يكون له الأثر السيئ على البلاد لا سيما وهي تسير في مرحلة إعادة بناء".

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