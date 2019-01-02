الأورمان: "مبادرة السيسي ستجعل مصر والمستقبل أفضل لكل محتاج"

02 يناير 2019 - 08:44 م

أشاد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، بالمبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر حتياجًا خلال عام 2019.



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني سيجتمعون غدًا الأربعاء مع الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل تنفيذ تلك المبادرة على أرض الواقع.



وأوضح "شعبان"، أنه سيتم تنفيذ تلك المبادرة في 4 مجالات، وهي توفير مسكن كريم للمواطنين، ومياه نقية لهم ومجال صحي يليق بهم، بالإضافة إلي مساعدة الأرامل والمطلقات، قائلا: "مبادرة الرئيس السيسي ستجعل مصر والمستقبل أفضل لكل محتاج".