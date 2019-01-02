» مفاجأة سارة من "الداخلية" للشهود في قضايا الفساد

02 يناير 2019 - 09:20 م

زفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بقيادة الدكتورة هالة السعيد، بشرى سارة لموظفي الدولة الشهود في قضايا فساد، حيث تم إنشاء إدارة جديدة بوزارة الداخلية تحمل اسم "الحماية"، تختص بحمايتهم، من أي خطر يتعرضون له نتيجة شهادتهم، بجانب تعويض ورثة المتوفى حال الوفاة.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها اطلعت عليه "المصريون"، أن النيابة العامة تعد سجلًا بأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنهم، وسوف تخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، ومن بين تلك الإجراءات إخفاء البيانات الشخصية.