صور.. "الري" تعيد الحياة لسيارة "عبدالناصر"

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سيارة

أسوان

السد العالى

جمال عبدالناصر

أعادت وزارة الرؤى والموارد المائية صيانة سيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، التي استقلها لمتابعة أعمال إنشاء السد العالى بأسوان.  

وأشادت الوزارة بجهود المهندس محمود عبدالمنعم والذي أعاد الحياة مرة أخرى لسيارة أثرية لها قيمه تاريخيه كبيرة، بعد أن كانت "كومة خردة"، معتبرة أن الأمر إعجاز وليس مجرد إنجاز يستحق الإشادة.

وعرضت وزارة الري السيارة، اليوم الأربعاء في مقرها قبل نقلها إلى أسوان، تمهيدا لعرضها في متحف خاص بمقتنيات النيل في أسوان يخطط لفتحه يوم 9 يناير، وهي "موديل شيفروليه 1958" من نوع "بيل أير"، وتتبع لهيئة السد العالي.


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