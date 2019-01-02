» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين

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أعلنت نقابة الصحفيين فوز حسن خلف الله، بمنصب مقرر رابطة النقاد الرياضيين، بواقع  256 صوتًا.

بينما فاز بعضوية مجلس الرابطة كل من: منتصر الرفاعي وأحمد إسماعيل من مؤسسة أخبار اليوم، وأحمد عبد الباسط ومحمد مراد، وهشام أبو حديد وإيراهيم حمودة وصبحي عبدالسلام نائبًا لرئاسة الرابطة، وإيهاب شعبان لأمانة الصندوق.

وشارك في الانتخابات اليوم 423 عضوًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للرابطة والبالغ عددهم 544 عضوًا، واستمرت عماية التصويت ما يقرب من 4 ساعات.


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