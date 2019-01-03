  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
امطار

"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس: أمطار وأتربة وبرودة شديدة

مصطفي الفقي

"الفقي": 2019 تشهد انجازات السيسي

احمد موسي

أحمد موسى: لدينا 35 مليون فقير

ميدو

«ميدو»: برشلونة وريال مدريد على موعد مع «صلاح»

سيارة جمال عبدالناصر

صور.. "الري" تعيد الحياة لسيارة "عبدالناصر"

ميرفت التلاوي

وزيرة سابقة: الثورة السبب الأول للطلاق في مصر

حزب النور

داعية سلفي: حزب "النور" البوابة الخلفية للإخوان

الإعلامي نشأت الديهي

متحدث الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تدعو الشباب للتبرع بوقتهم

الاخوان

بالتفاصيل.. خريطة تمركز الإخوان في أوروبا وأمريكا

ارشيفية

بالفيديو..فعل«مُخل»بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس: أمطار وأتربة وبرودة شديدة

آخر الأخبار

امطار
امطار

أخبار متعلقة
#

استقرار في أسعار الدولار

#

توقف الصيد بكفر الشيخ بسبب الأرصاد

#

غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم  الخميس، مشيرين الى موجة من الطقس السيئ، بين رياح محملة بالأتربة تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق، إلى جانب برودة شديدة نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والتي تراجعت إلى مستوى 10 درجات مئوية فقط.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس سيشهد هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، مع احتمالية سقوط الأمطار على الساحل الشمالي الغربي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين
» مفاجأة سارة من "الداخلية" للشهود في قضايا الفساد
» إجراء من "سلامة" لا يمثل الجماعة الصحفية
» "أبو ظبي" تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في الخليج
» هانى شاكر يهاجم محمد رمضان بعد أغنيته الجديدة
» المصنفات الفنية: لا نستطيع السيطرة على ما يبث على الإنترنت
» مذيع شهير يسخر من "بصيرة"
» حبس فتاة و2 من أقاربها بتهمة قتل عشيقها
» حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي فى السودان بسبب المظاهرات
» الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالدعوة لانقلاب عسكري
» بسبب الأحوال الجوية.. تعطل حركة مترو الخط الثاني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة