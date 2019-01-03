ابن خالة طبيبة كفر الشيخ: هذا ما أبلغته الضحية لأختي قبل مقتلها

03 يناير 2019 - 05:30 ص

أكد أحمد وهبة - ابن خالة طبيبة كفر الشيخ المجني عليها - أنها كانت حسنة السيرة والسمعة وأنهم صُدموا من وفاتها .



وأضاف: "كنت من شهود الرؤية الأوائل حيث أبلغتني أمي أن ابنة خالتي الطبيبة ذبحت هي وأطفالها فذهبت جريا إلى منزل المجني عليها بحكم قربه مني وهناك رأيت الطبيبة مسجاة على الأرض والأطفال مذبوحين وكان المنظر مروعًا".



وحول وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها ، قال: "لم أكن على علاقة طيبة بالزوج القاتل ولم أكن أرتاح له لكن الدكتورة منى - المجني عليها - كانت على علاقة طيبة بأختي وأخبرتها أن علاقتها بزوجها غير مستقرة نظرًا لوجود خلافات بينهما ترتكز في الأساس على نظرة الزوج المادية لكل ما لديها ".



وكانت النيابة العامة قررت حبس زوج القتيلة على ذمة التحقيق بتهمة قتلها وذبح أطفاله.



