إعلامي شهير بعد توقف برنامجه: مش عايز نظرات شفقة منكم

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الرياضة

خالد عليش
خالد عليش

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نجوم إف إم

خالد عليش

طالب الإعلامي خالد عليش جمهوره بعدم الحزن بعد انتهاء علاقته بإذاعة "نجوم إف إم" ، مؤكدًا أن التغيير سنة الحياة .

ونشر "عليش" صورة أثناء رحيله عن الإذاعة عبر حسابه بـ"انستجرام" ، وعلق عليها قائلًا: "لكل إللي بيسال وإللى مهتم وإللى مش مهتم، أنا ليه مش موجود في "نجوم أف إم" السنة دي، للأسف و ببالغ الحزن و الأسي مش هكون ضمن فريق "نجوم أف إم" السنة دي يعني مفيش معاك في السكة ولا موقف ولا هلي في 2019، أسباب كتير هي السبب في القرار ده منها الميعاد الصعب جدًا وخصوصًا إني بشتغل حاجات تانية منها إني بمثل وغيره".


وأضاف عليش :"بس اللي يعرفني كويس في الشغل يعرف إني بحب التجديد دائمًا، ومحبش أقف عند مرحلة معينة من النجاح و خلاص، نجاحي في نجوم أف إم مكانش معتمد عليا أنا بس ، بالعكس أنا كنت جزء صغير جدًا من منظومة اتشرفت إني اشتغلت معاهم من أصغر شخص لأكبر شخص .. و لآخر لحظة علاقتنا زي الفل يعني مش ماشي بمشكلة ولا حصلت خناقة عشان الإشاعات المغرضة .. وكان من أهم أحلامي اللي عافرت كتير عشان أوصله إني اشتغل مذيع في نجوم إف إم".

وختم خالد عليش بيانه:"أنا سايبلكم خالد جواد مكاني عشان الوحيد اللي لقيته اسمه خالد، ربنا معاه إن شاء الله ونجوم إف إم كلها في ضهره، أنا أسف لكل اللي اتعودوا يروحوا على البرنامج و لكل اللي مزاجه بيظبط مع الهلي.. بس هي سنة الحياة التغيير، مش عايز حد يزعل، و عايزيكم تقفوا معايا في خطواتي اللي جاية و بلاش عبارات ليه يامعلم تعمل كده ده أنت كنت مكسر الدنيا، و لا بصات الشفقة عشان أنا فيا اللي مكفيني، انتظرو تفاصيل أكتر عن المشروع الإذاعي القادم في الأيام الجاية"

ويعمل "عليش" في العديد من المجالات منها التمثيل وتقديم البرامج وشارك في مسلسل عادل إمام رمضان الماضي.

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