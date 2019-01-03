إعلامي شهير بعد توقف برنامجه: مش عايز نظرات شفقة منكم

وأضاف عليش :"بس اللي يعرفني كويس في الشغل يعرف إني بحب التجديد دائمًا، ومحبش أقف عند مرحلة معينة من النجاح و خلاص، نجاحي في نجوم أف إم مكانش معتمد عليا أنا بس ، بالعكس أنا كنت جزء صغير جدًا من منظومة اتشرفت إني اشتغلت معاهم من أصغر شخص لأكبر شخص .. و لآخر لحظة علاقتنا زي الفل يعني مش ماشي بمشكلة ولا حصلت خناقة عشان الإشاعات المغرضة .. وكان من أهم أحلامي اللي عافرت كتير عشان أوصله إني اشتغل مذيع في نجوم إف إم".

وأضاف عليش :"بس اللي يعرفني كويس في الشغل يعرف إني بحب التجديد دائمًا، ومحبش أقف عند مرحلة معينة من النجاح و خلاص، نجاحي في نجوم أف إم مكانش معتمد عليا أنا بس ، بالعكس أنا كنت جزء صغير جدًا من منظومة اتشرفت إني اشتغلت معاهم من أصغر شخص لأكبر شخص .. و لآخر لحظة علاقتنا زي الفل يعني مش ماشي بمشكلة ولا حصلت خناقة عشان الإشاعات المغرضة .. وكان من أهم أحلامي اللي عافرت كتير عشان أوصله إني اشتغل مذيع في نجوم إف إم".