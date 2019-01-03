  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

مشرحة زينهم تستقبل 13 جثة لمصريين بليبيا

شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

عزمي مجاهد

مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

مبارك وميتران

مفاجأة لـ "مبارك" في الإليزيه..تعرف عليها؟

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

البطلان المصريان

تكريم بطلين مصريين أنقذا المئات من الموت باليونان .. هكذا تحدثا

فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر

الصفحة الأخيرة

صالح
صالح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

السيسى: على كل مسئول بالدولة مراقبة كل جنيه

#

"الجمعة السوداء" اليوم العالمي لشراء "لا شيء"

#

بالفيديو.. ناهد السباعي: "بزعل لو الناس متريقتش عليا"

#

نقيب الفلاحين: الزراعة فى خطر

مدحت صالح

شرب الخمر

كشف المطرب مدحت صالح عن إدمانه الخمر في صدر شبابه ، مؤكدًا أن هذا قاده لارتكاب العديد من الأخطاء.

وقال"صالح" خلال استضافته ببرنامج "الحفلة" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" على قناة "ON E" : "كنت في شبابي أشرب الخمر بكثرة ، لدرجة جعلتني أرتكب كل الأخطاء في الدنيا .. ما تتخيلوه ما لا تتخيلوه ارتكبته".

وأضاف: "كانت تربيتي والثوابت الموجودة بداخلي تحاول إيقافي لكن مغريات الدنيا كثيرة ، فكنت شابًا حينها ، وحتى بعيدًا عن الشهرة والفن فالحياة مليئة بالمغريات وكل شخص يحاول أن ينهل أكبر قدر منها".

وتابع: "شعرت أنني لم أعد أنا ، واتخذت قرارًا بالتوقف تمامًا عن شرب الخمر منذ زمن بعيد .. نعم أخطأت ، والله رقيب على أفعالي ، لكن المهم أنني لم أتمادى في الخطأ".

واستدرك: "أصبح الجميع يكرهني بسبب عصبيتي الشديدة التي سببتها لي الخمر ، وبالتالي كان يجب أن أقف مع نفسي ، وبالفعل قمت بتلك الوقفة وابتعدت عن الشرب والسهر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات
» حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"
» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر
» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟
» وفاة كاميليا السادات .. وهذا موعد الجنازة والعزاء
» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين
» مفاجأة سارة من "الداخلية" للشهود في قضايا الفساد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة