» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"

03 يناير 2019 - 08:39 ص

كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله مفاجأة عن الفوارق المادية الكبرى بين العاملين داخل الوسط الفني .



واختار "عبدالله" طريقة طريفة لعرض وجهة نظره ، وذلك عن طريق أبيات شعرية نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" ، قائلًا: "الوَسط الفني ياناس زي أي وَسط .. فيه الحلو وفيه الوحِش وفيه الوسط .. ومن جهة الدخل حبة فوق وحبة تحت وحَبة وسط .. ولو سألتوني إنت فين؟! هقووووول: ربنا جعلني من أهل الوسط".



وكان "عبدالله" وجه نصيحة لمحبيه في بداية السنة الجديدة ، قائلًا: "2018 بتقولكم بطلوا افترا ونفسنة، وهري طول السنة، وافتكروا إن كان فيا أنا حاجات حلوة كتير اعملوا صحبة ورد واستقبلوا بيها العام الجديد وغنوله هل من مزيد يا سعيد يا سعيد بإذن الله".

