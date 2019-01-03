مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

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هاجم الإعلامي عزمي مجاهد، وزير الأوقاف مختار جمعة، بسبب تخصيصه خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال مجاهد" في برنامجه عبر فضائية "الرافدين بلس"،: "بصراحة كلام وزير الأوقاف شو إعلامي، أنت بتاع شو إعلامي".

وتابع الإعلامي: "عايز تقول تصريح لكن تقول هقولها في خطبة الجمعة، نفذوا بس يا وزراء وابعدوا عن الشو الإعلامي أرجوكم".

وأشار "مجاهد" إلى أن مبادرة الرئيس السيسي "رصاصة في قلب أهل الشر"، وهناك حقد داخل هؤلاء المرضى النفسيين".


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