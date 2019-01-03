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مفاجأة تقلب الموازين بمقتل زوجة طبيب كفر الشيخ

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إيمان هاني

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كفر الشيخ

شريف عامر

ام بى سى مصر

كشف أحمد وهبة، أحد أقارب زوجة طبيب كفر الشيخ، التي لقيت مصرعها هي وأولادها الثلاثة على يد زوجها الطبيب، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن القضية قائلا: "إنه كان يوجد دائمًا خلافات بينهما بسبب الماديات".

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يقطن قريبًا من أسرة الطبيب، وبمجرد أن سمع خبر وفاتهم انتقل إلى شقتهم ووجدهم غارقين في الدماء.

وتابع "وهبة"، أن المتهم لم يبد عليه أي علامات للاتزان النفسي، مشيرًا إلى أن الضحية كانت تشتكي دائمًا من كثرة المشاكل بينهما بسبب الماديات.

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