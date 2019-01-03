وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

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الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعقد اليوم الخميس اجتماعين، أحدهما سيناقش تعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، والثاني سيناقش مع 10 جمعيات أهلية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت "والي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأولوية للصعيد في خطط الدولة والمجتمع المدني لإتاحة فرص عمل وتحسين البنية التحتية، مشيرة إلى أن هناك تحسنا في بعض المؤشرات بالصعيد، مثل ضخ 76% من برنامج الدعم النقدي الذي تقل ميزانيته إلى 12 مليار جنيه لمحافظات الصعيد.

وأشار الوزيرة، إلى أن نسب استهلاك الخضراوات والفاكهة بالأسر الأكثر فقرًا بالصعيد ارتفعت بعد إتاحة السيولة النقدية، فضلاً عن اعتماد المشروعات القومية على عمالة من الصعيد.

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