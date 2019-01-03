» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء

03 يناير 2019 - 09:46 ص

استنكر الإعلامي تامر أمين، تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب ليلة رأس السنة، أثناء تواجدها في إحدى الحفلات، والتي قالت فيها شيرين: "والله أنا خسارة في مصر، الكلام ده ممكن تقوله بين أصحابها مش تقوله قدام الناس على الملأ".

وقال "أمين" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء: "مكنش ينفع إنك تهيني بلدك أيًا كان نيتك، وأنا ليا ظاهر الفعل، وظاهر فعلك إساءة للبلد، ومصر هي إللي خسارة في ناس كتير".

وأكد الإعلامي، أن الفنانة شيرين غير قادرة على ضبط لسانها وكلامها فى المسرح والحفلات، مضيفًا: "واضح إن دي مشكلة عندها، وهي بتطلع تغني زي الفل، بس لما بتتكلم في النص بين الأغاني بتحصل مصائب".