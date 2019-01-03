"المحافظين" يدعو لتنظيم حملات توعية لمواجهة حوادث القتل العائلى

03 يناير 2019 - 09:56 ص

حثت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، المؤسسات الدينية وقوى المجتمع على تنظيم حملات توعية وإرشادات نفسية، لمواجهة ضغوط الحياة والتصدي لها في ظل انتشار ظاهرة قيام الآباء بقتل أبناءهم وزوجاتهم لأسباب غير معلومة.

وقالت "عمار" إن الحزب تابع على مدار الفترات الماضية بمنتهي القلق حوادث قتل الأبناء على أيدي آبائهم.

وأوضحت، أن ما يحدث يعتبر خللا واضحا داخل المجتمع المصري يجب الانتباه إليه والتحرك نحو مواجهته والتصدي له بكافة أشكاله وصوره، وتطبيق نصوص القانون بشكل رادع حتى يكون هناك عبرة لمن يحاول القيام بمثل تلك الأمور، فهناك حوادث متكررة ما بين حرق للأطفال أو الذبح أو الخنق وهذا ليس طبيعيًا على المجتمع.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع المدني نحو اتخاذ خطوات جادة للتوعية المجتمعية وتنظيم حملات طرق الأبواب في كل أرجاء المحافظات نحو التهيئة الأسرية بما يحافظ على الاستقرار الأسري.