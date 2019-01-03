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«المحافظين» يطالب «الكهرباء» بوضع حد للتقدير الجزافى فى قراءة العدادات

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المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

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طالب الدكتور عبد الحليم العوضى، منسق محافظة الشرقية لحزب المحافظين، بضرورة إنهاء أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين، بسبب تقاعس قارئ العداد عن قراءته بالشهور فكانت النتيجة التقدير الجزافي على المواطنين.

وقال "العوضي"، إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء أزمة تلقى بظلالها على كاهل المواطن المصري ولا يوجد مبرر لأن تسعى وزارة الكهرباء لإثارة الناس وعمل احتقان في الشارع بأن لا يرى المواطن قارئ العداد بالشهور ويتم ادخال الناس في شرائح أعلى لزيادة الفاتورة على كاهل المواطن المصرى بالإضافة إلى الرواتب الباهظة للقيادات والعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة من جيب فقراء هذا الشعب والطرق التي يتم بها التعيين في الكهرباء أشبه بالوسية والعمل بالتوريث والواسطة والرشوة والمحسوبية.

وأضاف منسق محافظة الشرقية بالحزب، أن هناك مهازل على الأرض مع ارتفاع أسعار الكهرباء فلا يوجد صيانة للأسلاك والمحولات المتهالكة بالعديد من قرى ومراكز محافظة الشرقية، مشيرا إلى وجود تلفيات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للأهالي بسبب ضعف وتذبذب التيار ما يتسبب في خسارة فادحة على المواطن ولا حياة لمن تنادي.

وناشد العوضي، وزارة الكهرباء بالرفق بالمواطنين حتى لا نصل بهم لمزيد من الاحتقان مطالبا بمحاسبة كل مقصر عن تأدية مهام وظيفته، والمتقاعس عن متابعة قراءة العداد أو من يسجل قراءة أعلى من القراءة الفعلية مطالبا بوضع حد لهذا التجاوز ومجازاة  المتسبب، كما ناشد الوزارة أيضا بالصيانة المستمرة للأسلاك والأعمدة والمحولات المتهالكة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وطالب العوضي، بإعادة النظر في إنفاق وزارة الكهرباء والرقابة على العاملين بها معللا أن هناك مخاطبات بإعفاء شركات ومصانع كبرى لرجال أعمال من الضرائب بالاتفاق مع الكهرباء، متسائلاً أين الرقابة؟.

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