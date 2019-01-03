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"مستقبل وطن": سنشارك في مبادرة الرئيس لتوفير حياة كريمة للأكثر احتياجًا

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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"مستقبل وطن": سنشارك بقوة في مبادرة الرئيس السيسي

الفقراء

مستقبل وطن

الرئيس السيسي

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بالمبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، مؤكدًا  أن الحزب سيشارك فيها بفاعلية وقوة من خلال جميع الأمانات والأعضاء التابعين له.

وأوضح هلال في تصريحات صحفية له، أن تلك المبادرة الوطنية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على الفقراء ومحدودي الدخل الذي اشاد بالمواطن المصرى  واعتبره البطل الحقيقى،  الذى قدم التضحيات وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهو يعمل ليلاً ونهارًا من أجل المواطن المصري.

وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن" إلى أن تلك المبادرة يحب أن تساهم وتتنافس فيها كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطن  والذي يعد الهدف الرئيس لوجود الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل رجال الأعمال الوطنيين في تلك المبادرة المهمة.

كما أعلن أن الحزب سيستكمل رفع القمامة ضمن توفير  بيئة صحية، وكشف عن مبادرة للحزب لتوفير السلع التموينية المختلفة بمنتصف هذا الشهر بالمحافظات المصرية وبأسعار مخفضة في ضوء توفير  الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري.

وطالب "هلال" أن  تشمل المبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجًا وتعمل كذلك على توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى الفقيرة، مشيرًا أنه يتوقع مشاركة قوية في تلك المبادرة من كل الجهات والأحزاب والنواب ورجال الأعمال.


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